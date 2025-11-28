Kütahya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, kazaya karışan otomobille hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, kazaya karışan otomobille hastaneye götürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek Caddesi istikametinden Sağlık Caddesi'ne seyreden M.S. idaresindeki 43 ADK 728 plakalı motosiklet ile O.A. yönetimindeki 43 UV 837 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kazaya karışan otomobil ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.
Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA