Haberler

Kütahya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Kütahya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, kazaya karışan otomobille hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, kazaya karışan otomobille hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek Caddesi istikametinden Sağlık Caddesi'ne seyreden M.S. idaresindeki 43 ADK 728 plakalı motosiklet ile O.A. yönetimindeki 43 UV 837 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kazaya karışan otomobil ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 2 gün, geciktirene ceza var

Son 2 gün! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza var
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Pierre van Hooijdonk'tan derbi için skor tahimini: 1-0 kazanmalarını bekliyorum

Derbiyi kimin kazanacağını tahmin etti
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi

Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.