Kütahya'da Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi Gerçekleştirildi

Kütahya'da motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri, motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarının önüne geçmek amacıyla özel bir denetim gerçekleştirdi. Trafik güvenliğini artırmak ve kazalardan kaynaklı can ve mal kayıplarını önlemek için yapılan denetimler aralıksız sürüyor.

Denetim kapsamında, sürücülerin trafik kurallarına uyumu kontrol edilirken güvenli sürüş konusundaki bilinçlendirme çalışmaları da yapıldı. Jandarma ekipleri, bu tür uygulamalarla motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarını azaltmayı hedefliyor. - KÜTAHYA