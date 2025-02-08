Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum

Ekip otosunda 2 polisi bıçaklayan saldırgan ifadesiyle şoke etti
Trump'ın Gazze'ye çökme planına esir takasında asılan pankartla yanıt verdiler

Kassam Tugayları'ndan Gazze'ye çökme planı yapan Trump'a yanıt

Kütahya'da Motosiklet Sürücülerine Yoğun Denetim

Kütahya'da Motosiklet Sürücülerine Yoğun Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavşanlı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, motosiklet sürücülerine yönelik plakasız sürücülere ceza uygularken, kask kullanımı da sıkı bir şekilde denetleniyor. Denetimlerin amacı, trafik kazalarını önlemek ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği, motosiklet sürücülerine yönelik yoğun denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerde plakasız sürücülere yönelik çalışma yapıyor. Plakasız sürücülere para cezası uygulanıyor. Denetimlerde sadece plakalar değil, kask kullanımı da sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Kasksız motosiklet kullanımı hem sürücünün hem de yolcuların hayatını tehlikeye atarken, trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Yetkililer, motosiklet kazalarını önlemek adına bu tür uygulamaların artırılacağını ifade etti.

Yetkililer, denetimlerin yalnızca cezai işlem amaçlı olmadığını, aynı zamanda vatandaşların can güvenliği için gerçekleştirildiğini vurguluyor. Trafik kurallarına uyulması halinde hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği sağlanmış olacak. Vatandaşlardan, kask takma ve plaka kullanımı konusunda duyarlı olmaları bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Taraftarlarını ömür boyu men edecekler
img

Süper Lig'e geri dönüyor
img

Özel'in Trump çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
Napoli kabul etti: Osimhen'e çılgın teklif

Osimhen'e çılgın teklif
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon bir daha forma giyemeyecek

Bu sezon bir daha forma giyemeyecek
Cengiz Ünder'in kariyeri tehlike altında

Fenerbahçe'de kabusu yaşayan Cengiz'e bir şok daha

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.