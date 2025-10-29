Haberler

Kütahya'da Motosiklet Sürücülerine Özel Denetim

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik özel denetimler gerçekleştirerek, güvenli sürüş konusunda farkındalık artırmayı ve kazaların önlenmesini amaçladı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timlerince il genelinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik özel denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timlerince motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımının artması nedeniyle, sürücülerin güvenli motosiklet kullanımı konusunda farkındalığının artırılması, motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarının önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ile trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik özel denetim gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
