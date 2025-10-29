Kütahya'da Motosiklet Kazasında Sürücünün Nabzı Yeniden Çalıştırıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücünün duran nabzı, sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla yeniden çalıştırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Domaniç Caddesi girişinde meydana geldi. Yerde devrilmiş motosiklet ve hareketsiz bir şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, 43 AEL 088 plakalı motosikletin altında kalan sürücü K.K.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan incelemede nabzının durduğu belirlenen K.K., sağlık ekipleri ve olay yerindeki hastane personelinin yoğun çabası sonucu nabzı yeniden çalıştırıldı. Ağır yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. K.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA