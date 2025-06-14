Kütahya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Dağçeşme Mahallesi Dağçeşme Sokak üzerinde B.T. idaresindeki 43 AGG 424 plakalı motosiklet ile Çalı Sokaktan ana yola çıktığı esnada H.T. yönetimindeki 43 BD 999 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü B.T., 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA