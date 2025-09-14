Kütahya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Kütahya'nın Gediz ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Batuhan Dayı, bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç sürücünün olay yerindeki ölümünü açıkladı.
Edinilen bilgilere göre, Gediz-Uşak karayolunun 2. kilometresinde Batuhan Dayı yönetimindeki 43 AFJ 042 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak sürüklendi ve bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Batuhan Dayı'nın cenazesi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa