1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak

Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı

Trump yönetimi şokta! ABD'deki esrarengiz kazada kurtulan olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı

Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasını geri çevirmedi
Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor

Kimyasal madde alarmı! Bir şehrimizde sular tamamen kesildi

Kütahya'da Motosiklet Kazası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Motosiklet Kazası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da motosiklet kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki İlker Aydoğdu, 36 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, 23 Aralık 2024'te meydana geldi.

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki İlker Aydoğdu, yoğun bakımda 36 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 23 Aralık 2024 tarihinde Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halindeki İlker Aydoğdu, hatalı bir şekilde önüne çıkan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç, ağır yaralı olarak olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Aydoğdu, 36 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Galatasaray değil! Süper Lig devine imzayı atmak üzere
img

Düşen uçakta onlar da varmış! Akıbetleri bilinmiyor
img

Bu hainliği yapanların 35'i çocuk! Şafak operasyonuyla alındılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı

Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişme
Fenerbahçe'den sürpriz Eren Elmalı hamlesi

Galatasaray değil! Süper Lig devine imzayı atmak üzere
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Yer: Şanlıurfa! Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı

Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.