Kütahya'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. İki motosikletin çarpışması sonucu yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre Haşim Benli Bulvarı üzerinde seyreden N.E.Ç. yönetimindeki 43 AES 298 plakalı motosiklet, Karagöz Ekmek Fırını ışıklı kavşağı istikametine giderken, Yörükler Sokak Kavşağında K.M.'nin kullandığı tescilsiz 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle N.E.Ç. yere savrularak yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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