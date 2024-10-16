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Kütahya'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Hisarcık ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü C.D. yaralandı. Motosikletin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık-Hasanlar köy yolunun 3. kilometresinde Hasanlar köyü istikametine seyir halinde olan C.D. (30) yönetimindeki 45 FU 041 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü C.D, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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