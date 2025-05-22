Kütahya'da Motosiklet Kazaları Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Kütahya'da Motosiklet Kazaları Güvenlik Kameralarına Yansıdı
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Kütahya'da meydana gelen trafik kazalarının büyük bir kısmına motosiklet sürücüleri karıştı. Farklı mahallelerde yaşanan kazalarda, aşırı hız ve trafik kurallarına uyulmaması dikkat çekti.

Kütahya'da yaşanan trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı. Kazaların büyük bir kısmına motosiklet sürücülerinin karıştığı dikkat çekti.

30 Ağustos Mahallesi'nde, kavşaktan ana caddeye çıkmak isteyen bir otomobilin, hızla gelen motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kaza kameralara yansıdı. Aynı mahallede meydana gelen benzer bir kazada yine motosiklet ile otomobilin karıştığı görüldü.

Fatih Mahallesi'nde iki motosikletlinin çarpışması, Dumlupınar Mahallesi'nde ise bir motosikletlinin karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir vatandaşa çarpması da kameralara yansıyan diğer kazalar arasında yer aldı. Kütahya - Eskişehir ve Kütahya - Afyonkarahisar çevre yolunda meydana gelen kazalara ise özellikle aşırı hızın sebep olduğu görüldü.

Şehrin farklı noktalarında kaydedilen görüntüler, trafik kurallarına yeterince uyulmadığını gözler önüne serdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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