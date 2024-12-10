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Kütahya'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Kütahya'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Yeni Mahalle Ada Caddesinde çarşı istikametinden Emet Caddesine gitmekte olan A.G. idaresindeki 43 ABY 753 plakalı motosiklet ile Ada Caddesine çıkmakta olan İ.Ö. idaresindeki 43 AAH 894 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.G. yaralandı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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