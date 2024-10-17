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Kütahya'da Motosiklet Çarpışması: 3 Yaralı

Kütahya'da Motosiklet Çarpışması: 3 Yaralı
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Tavşanlı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Çırçırçeşme mahallesindeki Kerem ve Güven sokakların kesişiminde İ. E. K. idaresindeki 43 ACY 041 motosiklet ile E.Ş. idaresindeki 43 ABL 557 plakalı motosikletin çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her iki motosiklet sürücüsü ile 43 ACY 041 plakalı motosiklette yolcu konumunda bulunan E.S.Ş yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldılar. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Tavşanlı 3-sayfa trafik Yaşam Polis Kaza

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