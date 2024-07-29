Kütahya'da meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kütahya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi istikametinden Kütahya merkeze seyir halinde olan hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden minibüse arkadan çarptı. Devrilen minibüse çarpmamak için manevra yapan otomobil, karşı istikametten gelen başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kimliği tespit edilemeyen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gediz Kavşağı'nda da tırın devrilmesi sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. - KÜTAHYA