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Kütahya'da meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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Kütahya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Kazalar sonucunda maddi hasar da meydana geldi.

Kütahya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi istikametinden Kütahya merkeze seyir halinde olan hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden minibüse arkadan çarptı. Devrilen minibüse çarpmamak için manevra yapan otomobil, karşı istikametten gelen başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kimliği tespit edilemeyen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gediz Kavşağı'nda da tırın devrilmesi sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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