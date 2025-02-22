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Kütahya'da Malzeme Deposunda Yangın Çıktı

Kütahya'da Malzeme Deposunda Yangın Çıktı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evin malzeme deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yandaki eve sıçramadan kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evin malzeme deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuruçay beldesinde Yusuf K.'ya ait evin malzeme deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden belde sakinlerinin ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yandaki eve sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu malzeme deposunda büyük hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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