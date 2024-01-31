Kütahya'da maden ocağı kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Kütahya Valisi Musa Işın, bir işçinin yaralı olarak kurtarıldığı maden ocağı kazasıyla alakalı Cumhuriyet Savcılığının soruşturma başlattığını söyledi.

Vali Işın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışması sonucu yaralı olarak kurtarılan işçi Hüseyin Kıyak'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti.

Işın, "Bilindiği gibi dün Tavşanlı ilçemize bağlı Tunçbilek beldesinde özel sektörü ait kömür ocağında bir kaza yaşandı. Kazada 38 yaşındaki Hüseyin Kıyak isimli işçimiz yaralandı ve ekiplerimizin çalışma sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı işçimizin tedavisi sürüyor ve sağlık durumu gayet iyi. Yaşanan kazayla alakalı Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı" diye konuştu. - KÜTAHYA