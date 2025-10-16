Haberler

Kütahya'da M.S. 5. Yüzyıla Ait Heykel Ele Ge geçirildi
Kütahya'nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir köy evinde milattan önce 5'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Asklepios heykeli ile birlikte silah ve mermi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir köy evinde milattan önce 5'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Emet ilçesi Kırgıl köyünde bir şahsın ikametinde tarihi eser olduğu bilgisinin alınması üzerine, şahsa ait ikamette yapılan aramada, 1 adet M.Ö. 5. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Asklepios heykeli, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

