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Kütahya'da Kuyumcu Soygunu Girişimi: 3 Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Kütahya'da Kuyumcu Soygunu Girişimi: 3 Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı
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Kütahya'da bir kuyumcudan kurusıkı tabanca ile soygun girişiminde bulunan 3 şüpheli, paniğe kapılıp kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 1'i tutuklandı.

Kütahya'da bir kuyumcudan kurusıkı tabanca ile soygun girişiminde bulunan ve paniğe kapılarak kaçan 3 şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir kuyumcuya kurusıkı tabanca ile giren 3 kişi, paniğe kapılarak altınları çalamadan kaçtı. Kar maskesi ve eldiven takarak soygunu gerçekleştirmeye çalışan M.F., M.E.A. ve H.Ş., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adli mercilere sevk edildi. Şahıslardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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