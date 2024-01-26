Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Kurusıkı Tabancaları Gerçek Silaha Dönüştüren Şahıs Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kütahya'da silah ticareti yapan bir şahıs, kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürerek satıyordu. Yapılan operasyonla şahıs gözaltına alındı ve evinde yapılan aramalarda birçok silah ve malzeme ele geçirildi.

Kütahya'da kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürerek satan şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde silah ticareti yapan şahısların tespitine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucu konuyla ilgili alınan ifadeler sonrası, il merkezi Pirler Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yeri sahibi M.E. (52) isimli şahsın kuru sıkı silahları torna makinesi ile namlularını değiştirmek suretiyle ruhsatsız tabancaya çevirdiği tespit edildi. Şahsın iş yerinde ve evinde yapılan aramalarda, 1 adet torna makinesi,1 adet krom kaplamada kullanılan elktroliz makinesi, 1 adet atış deneme varili, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ahşap tüfek dipçiği, 1 adet tetik tertibatlı namlu, 1 adet havalı tüfek namlusu, 1 adet havalı tüfek, 118 adet icra mili, 100 adet 9 mm kovan, 30 adet namlu harbisi, 1 adet 9 mm fişek, 145 adet 7,65 mm kovan, 66 adet silah yayı, 1 büyük kova krom tozu, 1 adet kuru sıkı fişeği, 53 adet şarjör yayı, 26 adet kabza kapağı, 19 adet şarjör, 10 adet boş kartuş, 90 gram barut, 170 gram gümüş kaynağı tozu (silah kaynak izi silici), 6 adet tüfek tetiği, 6 bin 890 gram poşet içerisinde çok sayıda silah parçaları ve malzemeleri, 8 adet horoz denge mili, 4 adet silah numaratörü, 7 adet şarjör tutucu, 5 adet horoz dökmesi, 4 adet kovan tutucu ve 1 adet tabanca horozu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen şahsın iş yerinin mühürlenmesi için gerekli işlemlere başlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kütahya Güvenlik Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

26 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 26 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Instagram problem mi var 26 Ocak Cuma? 26 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Instagram hikayeler neden görüntülenmiyor? Instagram "Bu hikayeye erişilemiyor" ne demek, sorun nasıl çözülür 26 Ocak? 26 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Instagram çöktü mü, Instagram'da sorun mu var 26 Ocak Cuma 2024? 26 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 26 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 26 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 26 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! İnci Taneleri hangi cezaevinde çekildi? İnci Taneleri Zahir kim? İnci Taneleri Zahir gerçekte kim? 26 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title