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Kütahya'da Kurumdan Mazot Çalan Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya'da Kurumdan Mazot Çalan Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde çalışan O.Y., çalıştığı kurumdan mazot çaldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evinin bodrumunda 20 bidon mazot bulundu.

Kütahya'da, çalıştığı kurumdan mazot çaldığı iddia edilen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde çalışan 41 yaşındaki O.Y.'nin kurumundan mazot çaldığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan arama kararıyla, O.Y.'nin Cedit Mahallesi'ndeki evine baskın düzenlendi. Ekipler, evin bodrumunda yaptığı aramada, çalıntı olduğu belirlenen 3'ü mazot dolu 20'şer litrelik toplam 20 bidon buldu. O.Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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