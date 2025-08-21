Kütahya'da Kundaklama Girişimi: Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Şapçı köyünde alkol aldıktan sonra kundaklama girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli R.K. tutuklandı. Yangında 2 ev, 2 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Şapçı köyünde alkol aldıktan sonra kundaklama girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Şapçı köyünde meydana gelen yangında 2 ev, 2 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale gelmişti. Köy halkı ve itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sayesinde yangının yayılması engellenmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin alkol aldıktan sonra kundaklama girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Olayın ardından köye gelen yetkililer, zarar tespit çalışmalarına başladı. Maddi hasarın yüksek olduğu belirtilirken, mağdur ailelere destek için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay iddia

Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

Türkiye'den gündem yaratacak İsrail kararı! Tam kısıtlama getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.