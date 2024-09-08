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Kütahya'da Kumar Oynayanlara İdari Para Cezası

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Kütahya'da polis ekipleri tarafından kumar oynadığı belirlenen 4 şahsa 25 bin 700 TL idari para cezası kesildi. Alipaşa Mahallesi'ndeki bir kıraathanede yapılan denetimde kumar oynayan şahıslara ceza uygulandı.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından kumar oynadığı belirlenen 4 şahsa 25 bin 700 TL idari para cezası kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, Alipaşa Mahallesi Kışlaönü Sokak'ta bulunan kıraathanede 4 kişinin yuvarlak masada bulunan bin 200 TL para ile kumar oynadığı tespit edildi.

İş yeri yetkilisi A.A. (68) ve çalışanı A.Ö.'ye (68) adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 4 şahsa ise Kabahatler Kanununca 6 bin 425'şer TL olmak üzere toplamda 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. İşletmenin 30 gün süreyle mühürlenmesi için işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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