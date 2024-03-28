Kütahya'da Kumar Oynatan Kıraathane 30 Gün Süreyle Kapatıldı

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan denetimlerde kumar oynattığı tespit edilen kıraathane 30 gün süreyle kapatılıp mühürlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan denetimlerde, kumar oynattığı tespit edilen, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılan kıraathaneye Valilik makamınca 30 gün süreyle faaliyetten men edilmesine karar verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bahse konu işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi. - KÜTAHYA