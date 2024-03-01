Kütahya'da Kumar Oynanan İş Yeri Kapatıldı

Kütahya'da kumar oynatılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 4 kişiye para cezası kesilirken, kumar oynanan iş yeri ise kapatıldı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, bir iş yerinde yuvarlak masa etrafında 4 şahsın masada bulunan kumar oynadığı tespit edildi. İş yeri yetkilisi A.A. isimli şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 şahsa kabahatler kanununca idari para cezası uygulandı. İşletmenin 30 gün süreyle mühürlenme işlemleri için gerekli yazışmaların ardından yapılacak. - KÜTAHYA