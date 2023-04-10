Kütahya'da kumar oynanan iki dernek kapatıldı

Kütahya'da yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilen iki dernek mühürlendi.

Kütahya'da yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilen iki dernek mühürlendi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Ahlak Büro Amirliğimizce kumar oynanması muhtemel yerlere yönelik çalışma çerçevesinde yapılan denetimlerde, Dernekler Kanununa göre amacı dışında faaliyette bulundukları tespit edilen 2 dernek hakkında gerekli yazışmalar yapılmış ve mühürlenerek kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA