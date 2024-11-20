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Kütahya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yaya ve Araçlara Çarptı

Kütahya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yaya ve Araçlara Çarptı
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Domaniç ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bir yayaya ve park halindeki iki araca çarparak kazaya sebep oldu. Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı, sürücü ise tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yayaya ve park halindeki 2 araca çarptı. Park halindeki araçlardan biri çarpmanın şiddetiyle iş yerinin deposunu daldı. Kazada yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ara yoldan ana yola çıkan E.Y. idaresindeki 16 BAZ 259 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak önce H.İ.Z. isimli yayaya, ardından park halindeki 2 araca çarptı. Park halindeki araçlardan biri çarpmanın şiddetiyle iş yerinin deposuna daldı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağı kırılan H.İ.Z., ilk müdahalenin ardından Domaniç İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Yayanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından şoka giren sürücü E.Y. de hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Öte yandan olay anında depoda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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