Kütahya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa T. yönetimindeki 43 KB 601 plakalı otomobil, Simav istikametinden Hisarcık istikametine seyrettiği esnada Bağlaryanı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA