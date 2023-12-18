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Kütahya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

18 Aralık 2023 12:36 Güncelleme: 12:38 Abone Ol

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobil takla atarak sürüklendi ve sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti ve hastaneye kaldırıldı.