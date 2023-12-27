Kütahya'da Kızılbük köyünde ev yangını: Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılbük köyünde tek katlı evde yangın çıktı. Dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılbük köyde Fatma Ö.'ye ait evde yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangının yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevre evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sırasında jandarma güvenlik önlemi aldı. Yangında maddi hasar oluşurken ev sahibi 83 yaşındaki Fatma Ö. dumandan etkilenerek 112 Acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA