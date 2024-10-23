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Kütahya'da Kız Meselesi Nedeniyle Tartışma: Bıçaklı Saldırı

Kütahya'da Kız Meselesi Nedeniyle Tartışma: Bıçaklı Saldırı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmada M.E.E. bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri grubu dağıttı ve yaralıya müdahale etti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi bıçaklandı.

Olay, Dayınlar Mahallesi TOKİ 2. Etap önünde gerçekleşti. İddiaya göre, M.E.E. isimli şahıs ile H.Ü. arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki öğrencilerin de olay yerine toplanmasıyla ortam gerildi. Tartışma esnasında H.Ü., yanında taşıdığı bıçakla M.E.E.'yi kolundan yaraladı.

Olay sonrası ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin gelmesinin ardından olay mahallindeki gurup dağıldı. Yaralı şahıs ambulansı beklediği sırada sivil polis memurunun yaralı M.E.E.nin başında bekleyerek yarasına tampon yapması, yaralı şahsı sakinleştirmeye çalışması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Yaşanan kavga sonrası H.Ü. polis tarafından gözaltına alınırken İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bıçakla yaralanan M.E.E.'nin ise Gediz Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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