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Kütahya'da kırmızı ışık ihlali sonucu trafik kazası: 3 yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaparak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaparak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.N.U. idaresindeki 43 AE 403 plakalı motosikleti, Yalvac Sokak ile Hayat Caddesi Işıklı kavşağına geldiği sırada, yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalışan H.İ.'ye çarptı. Kazada, çarpmanın etkisi ile yola savrulan yaya H.İ. ile motosiklet sürücüsü A.N.U. ve motosiklette yolcu konumunda bulunan S.U. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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