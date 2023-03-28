Kütahya'da kıraathanede kumar oynayan 5 şahsa para cezası

Kütahya'da yapılan denetimlerde kıraathanede kumar oynadıkları tespit edilen 5 şahsa kabahatler kanununca idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, kontrol edilen kıraathanede yuvarlak masa etrafında 5 şahsın masada bulunan 1000 TL ile kumar oynadığı tespit edildi. İş yeri yetkilisi H.Ş. (43) isimli şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynayan 5 şahsa kabahatler kanununca idari para cezası uygulandı. İşletmenin 30 gün süreyle mühürlenmesi için işlemlere başlandı. - KÜTAHYA