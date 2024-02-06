Kütahya'da KGYS Kameralarıyla Kaydedilen Trafik Kazaları

Kütahya'da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde Kütahya'da meydana gelen 4 ayrı trafik kazası KGYS kameralarınca kaydedildi. Kayda geçen kazaların nedeninin kurallara uymama ve dikkatsizlik olduğu görüldü.

Kentin farklı noktalarına yerleştirilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedilen kazalarda neyse ki korkulan olmazken, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan kazaların en çok aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmadı. - KÜTAHYA