Kütahya'da Kestane Toplama Kazası: 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Köpenez Köyü'nde kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 65 yaşındaki Yüksel Gelçik, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Köpenez Köyü'nde, kestane toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip yere düşen 65 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Köpenez Köyü'ndeki evinden kestane toplamak amacıyla çıkan Yüksel Gelçik (65), Kestanelik mevkiine gitti. Burada kestane toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybeden Gelçik, yüksekten aşağı düşerek ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay mahalline hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Yüksel Gelçik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşanan üzücü olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kestane toplama sezonunda meydana gelen bu kaza, köy halkını üzüntüye boğdu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
