Kütahya'da Kestane Toplama Kazası: 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Köpenez Köyü'nde kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 65 yaşındaki Yüksel Gelçik, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Köpenez Köyü'ndeki evinden kestane toplamak amacıyla çıkan Yüksel Gelçik (65), Kestanelik mevkiine gitti. Burada kestane toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybeden Gelçik, yüksekten aşağı düşerek ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay mahalline hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Yüksel Gelçik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşanan üzücü olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kestane toplama sezonunda meydana gelen bu kaza, köy halkını üzüntüye boğdu. - KÜTAHYA