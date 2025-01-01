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Kütahya'da Kayıp Hayrettin Adıgüzel'in Aracı Bulundu

Kütahya'da Kayıp Hayrettin Adıgüzel'in Aracı Bulundu
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel'in aracı, Kayaköy Orman Deposu yakınlarında çamura saplanmış halde bulundu. Arama çalışmaları devam ediyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan ve yaklaşık 2 gündür haber alınamayan 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel'in aracına ulaşıldı.

Kayıp Hayrettin Adıgüzel için arama çalışmaları devam ederken şahsın aracının Kayaköy Orman Deposu arka kısmında yaklaşık 1 kilometre içeride çamura saplanmış bir şekilde bulundu. Ekiplerin aracın bulunması ile arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Hayrettin Adıgüzel'in bulunması için İlçe Jandarma ekipleri, İl Jandarma komandoları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı ve gönüllü amatör telsizciler grubu ile vatandaşlar arama çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Adıgüzel'in yakınları da görevlilere yardım ediyorlar. Kayıp Hayrettin Adıgüzel, 43 UK 642 plakalı bordo renkli otomobili ile kaybolmuş ve en son oğlu ile telefon görüşmesinde ormanlık alanda yönünü bulamadığını söylediği belirtilmişti. Aracın çamura saplanmış bir şekilde bulunmasının ardından Adıgüzel'in bulunması için yoğun bir çaba harcanıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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