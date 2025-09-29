Haberler

Kütahya'da Kayıp Genç Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde 5 çocuk annesi 40 yaşındaki Habibe Asma, bir hafta önce evinden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Arama çalışmaları sürüyor.

Kütahya'nın Emet ilçesi Abaş köyündeki evinden bir hafta önce ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan genç kadını arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İlçeye bağlı Abaş köyünde ikamet eden 5 çocuk annesi 40 yaşındaki Habibe Asma, 23 Eylül Salı günü öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Genç kadının eve dönmemesi üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine arama çalışmalarına başlayan İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ekiplerince, şu ana kadar yaklaşık 2 kilometrelik bir alanda arama gerçekleştirmesine rağmen kayıp kadının izine rastlanmadı.

Genç kadını arama çalışmaları devam ederken, Habibe Asma'nın babası Mehmet Varol, kızından 1 haftadan haber alamadıklarını kızını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesini, ya da 0538 543 59 96 numaralı telefondan kendisine ulaşılmasını istedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
