Kütahya'da Kayıp 70 Küçükbaş Hayvan Bulundu

Kütahya'nın Büyüksaka köyünde kaybolan 70 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Büyüksaka köyünde ikamet eden M.Ç. ve O.Y., 70 küçükbaş hayvanın sabah saatlerinde ahır kapısının açılmasıyla dışarı çıktığını fark etti. Yapılan tüm aramalara rağmen hayvanlara ulaşılamadı. Durumu Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bildiren vatandaşlar, jandarmanın hızlı müdahalesi sayesinde rahat bir nefes aldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kayıp hayvanlar, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunarak sahiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA