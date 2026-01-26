Haberler

Gediz'de 15 yaşındaki kız çocuğundan acı haber

Güncelleme:
Kütahya'nın Gediz ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Tuba Dinç'in cansız bedeni kayalıklarda bulundu. Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda ulaşılan ceset, kesin ölüm nedeni için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kayıp 15 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni kayalıklarda bulundu.

İlçedeki evinden çıkan ve bir daha dönemeyen Tuba Dinç'in ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler kız çocuğunun görüldüğü bölgede arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Kayalık alanda sürdürülen çalışmalarda Tuba Dinç'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri incelemesinin ardından çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
