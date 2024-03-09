Kütahya'da Kayınpeder Tarafından Vurulan Damat Hayatını Kaybetti

Kütahya'da 6 gün önce kayınpederi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan damat, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 4 Mart günü Gültepe Mahallesi Derya Sokak'ta E.A., ailevi sebeplerden dolayı damadı Bekir Karasu ile tartıştı. E.A., tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 27 yaşındaki damadı Karasu'yu tabancı ile vurarak yaraladı. Karasu, ağır yaralı olarak Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. 6 gündür tedavi altında tutulan Karasu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

44 yaşındaki şüpheli E.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konulmuştu. - KÜTAHYA