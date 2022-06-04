Kütahya'da kayınbirader eniştesini öldürdü - Haberler

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Kütahya'da kayınbirader eniştesini öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da kayınbirader eniştesini öldürdü

Kütahya'da kayınbirader ile enişte arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Kütahya'da kayınbirader ile enişte arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre, Aslanapa ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde meydana gelen olayda, aralarında husumet olan Mehmet Ali B., eniştesi Hasan Hüseyin Bakan (50) ile Yumaklı mevkiinde karşılaştı. Çıkan tartışmada kayınbirader Mehmet Ali B., eniştesi Hasan Hüseyin Bakan'a av tüfeği ile ateş etti. Kanlar içinde kalan Bakan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlı Mehmet Ali B.'nin olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak jandarmaya teslim olduğunu öğrenildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aslanapa Kütahya 3. Sayfa Haberler

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