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Kütahya'da Kaybolan Kadının Katili Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Kütahya'nın Emet ilçesinde kaybolan kadını evinde öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada tutuklandıktan sonra serbest bırakılan ancak başka suçtan gözaltına alındığı esnada 'Adam öldürüyorum, gömüyorum, kimse bulamıyor' diyen şahıs, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde kaybolan kadını evinde öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada tutuklandıktan sonra serbest bırakılan ancak başka suçtan gözaltına alındığı esnada "Adam öldürüyorum, gömüyorum, kimse bulamıyor" diyen şahıs, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

25 Aralık 2020 tarihinde Emet İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen M.S. isimli şahıs, eşinin kız kardeşi İ.G.'nin ablasının evinden çıktıktan sonra kaybolduğunu bildirdi. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ve Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu 23 Aralık 2020 günü İ.G'nin eski erkek arkadaşı M.Ö.'nün evine gittiğini ve evden çıkmadığını, sabah saatlerinde M.Ö.'nün aracına çuval yükledikten sonra ağabeyinin bağ evine gittiğini, akabinde aracını yıkattığını ve koltuk kılıflarını değiştirdiğini tespit etti. M.Ö.'nün ikametinde yapılan incelemede halı ve kapı ağzında İ.G.'e ait kan örnekleri ile kızın kullandığı ev ayakkabısında doku örnekleri bulundu. Ancak İ.G.'nin cesedi bulunamadı. Polise mukavemet, uyuşturucu kullanmak, kasten yaralama ve benzeri suçlardan birçok kaydı bulunan M.Ö., İ.G.'nin kasten öldürülmesi suçundan gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı serbest bırakılırken, dava sürdüğü esnada 2022 yılı Eylül ayında başka suçtan tekrar gözaltına alındı. M.Ö.'nün gözaltına alındığı esnada "Ben sakinim, sakin kalmadığım zamanlarda adam öldürüyorum, gömüyorum, kimse bulamıyor. Türkiye'de bulanı görmedim daha" şeklindeki sözleri tutanak altına alınarak, dava dosyasına gönderildi. Yapılan yargılamada M.Ö., "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası alarak tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya Emet Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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