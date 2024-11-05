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Kütahya'da Kaybolan Asiye Günay'ın Cansız Bedeni Bulundu

Kütahya'da Kaybolan Asiye Günay'ın Cansız Bedeni Bulundu
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Gediz ilçesinde 3 hafta önce kaybolan 52 yaşındaki Asiye Günay'ın cesedi, ailesinin yaşadığı evin yakınındaki bir samanlıkta bulundu. Jandarma ekipleri ve köylülerin yaptığı aramalar sonucunda Günay'ın cansız bedeni tespit edildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3 hafta önce kaybolan Asiye Günay'ın cansız bedeni bir samanlıkta bulundu.

İlçeye bağlı Akkaya Köyü'nde kaybolan ve jandarma ekipleri tarafından uzun süredir aranan 52 yaşındaki Asiye Günay'dan acı haber geldi. Günay'ın cesedi, ailesinin yaşadığı evin yakınında bulunan bir samanlıkta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri ve köylüler, Günay'ın kaybolmasından bu yana köyde ve çevrede yoğun bir arama çalışması yürütüyordu. Özellikle ormanlık alanlar ve köy çevresinde yapılan aramalar sonucunda Günay'ın izine rastlanamamıştı. 3 hafta sonra, Günay'ın cesedi yaşadıkları evin hemen yakınında, bir samanlıkta bulundu. Ekipler, olay yeri incelemelerini titizlikle sürdürürken, Günay'ın cesedi otopsi için Gediz Devlet Hastanesine getirildi.

18 Ekim'de kardeşinin evine gitmek için evden çıkan Asiye Günay o günden bu yana her yerde aranırken yaklaşık 12 saat önce öldüğü düşünülüyor. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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