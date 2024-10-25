Kütahya'da Kaybolan Asiye Günay İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Akkaya Köyü'nde, geçtiğimiz hafta Cuma günü evinden ayrılarak kayıplara karışan 52 yaşındaki Asiye Günay'dan bir haftadır haber alınamıyor. Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin yanı sıra diğer arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla yürütülen geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

Aramalar, Akkaya Köyü çevresi, Akçaalan-Eskigediz arasındaki yol, Akyokuş ve Kurt Deresi gibi bölgelerde yoğunlaştırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen şu ana kadar Asiye Günay'a ait bir iz bulunamadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, "Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Hem kara ekipleri hem de dron destekli aramalarla geniş bir alan taranıyor. Vatandaşlarımızın da dikkatli olması ve herhangi bir bilgiye ulaşmaları durumunda en yakın güvenlik birimine bildirmeleri büyük önem arz ediyor" dediler.

Ekipler, kayıp olayına ilişkin herhangi bir ihmal veya suç unsuru olup olmadığını da araştırıyor. Günay'ın ailesi ve yakınları endişeli bir şekilde gelecek haberleri bekliyor. - KÜTAHYA