Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Kaybolan Asiye Günay İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'da Kaybolan Asiye Günay İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir haftadır kaybolan 52 yaşındaki Asiye Günay için geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Jandarma ve AFAD ekiplerinin yoğun çabaları devam ederken, aile yakınları endişeli bir bekleyiş içerisinde.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Akkaya Köyü'nde, geçtiğimiz hafta Cuma günü evinden ayrılarak kayıplara karışan 52 yaşındaki Asiye Günay'dan bir haftadır haber alınamıyor. Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin yanı sıra diğer arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla yürütülen geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

Aramalar, Akkaya Köyü çevresi, Akçaalan-Eskigediz arasındaki yol, Akyokuş ve Kurt Deresi gibi bölgelerde yoğunlaştırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen şu ana kadar Asiye Günay'a ait bir iz bulunamadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, "Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Hem kara ekipleri hem de dron destekli aramalarla geniş bir alan taranıyor. Vatandaşlarımızın da dikkatli olması ve herhangi bir bilgiye ulaşmaları durumunda en yakın güvenlik birimine bildirmeleri büyük önem arz ediyor" dediler.

Ekipler, kayıp olayına ilişkin herhangi bir ihmal veya suç unsuru olup olmadığını da araştırıyor. Günay'ın ailesi ve yakınları endişeli bir şekilde gelecek haberleri bekliyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Jandarma 3-sayfa Sağlık Gediz AFAD

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Laf ola beri gele' şeklinde bir anlayış söz konusu değil, terörü kaynağında kurutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

 FETÖ elebaşı Gülen'in tabutunun başındaki isim Adil Öksüz mü?

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinde herkes aynı isme odaklandı

 Yanıtlanmayan telefon şehit düşen taksicinin kaderini değiştirmiş

Yanıtlanmayan telefon şehit düşen taksicinin kaderini değiştirmiş
Egemen Bağış merkeze çekildi, yerine Metin Feyzioğlu atandı

Bağış koltuğu Feyzioğlu'na kaptırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Egemen Bağış kimdir, kaç yaşında ve nereli? Egemen Bağış nereye atandı? Bu akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı? 25 Ekim Kızılcık Şerbeti yayınlanmayacak mı? SHOW TV yayın akışı! 34 nerenin plakası? 34 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 33 nerenin plakası? 33 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Mine Sevjin Alçiçek HDP (DEM Parti) üyesi mi? Mine Sevjin Alçiçek kimdir? Maria filmi ne zaman vizyona girecek? Maria filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 26 Ekim hangi burç? 26 Ekim burç özellikleri ve yükseleni nedir? Pazartesi okullar tatil mi? (28-29 EKİM) Üniversiteler tatil mi? Ramazan Aktaş kimdir? PKK/KCK'lı terörist Ramazan Aktaş kaç yaşında, öldürüldü mü? Masterchef 25 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Suna Keskin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Suna Keskin kaç yaşında, nereli? Suna Keskin biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.