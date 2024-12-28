Kütahya'da Kaybolan Alzheimer Hastası 70 Yaşındaki Adam Bulundu
Kütahya'da kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Fahrettin Uçar, yoğun arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu. Genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Uçar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'da, dün kaybolduğu bildirilen alzheimer hastası 70 yaşındaki yaşlı adam, yoğun arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.
Yakınları, AFAD ve güvenlik güçlerinin katılımıyla sürdürülen aramalar sonucunda Fahrettin Uçar'ı, Kumarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ekipler tarafından bulundu. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Uçar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere ve Fahrettin Uçar'ın bulunmasına yardımcı olan vatandaşlara teşekkür etti. - KÜTAHYA