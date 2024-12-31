Üye Girişi
Haberler
MHP lideri Bahçeli: İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi
Bahçeli'den DEM'in teröristbaşıyla yaptığı görüşmeye ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler
Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte yeni yılın zamlı tarifeleri
Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Eski eşini benzin döküp ateşe verdi

Kütahya'da Kaybolan 65 Yaşındaki Hayrettin Adıgüzel İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'da Kaybolan 65 Yaşındaki Hayrettin Adıgüzel İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 65 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel'in kaybolmasının ardından jandarma ve AFAD ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Kayıp şahsın otomobili ile evinden ayrıldığı belirtilirken, vatandaşlardan yardım istendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 65 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel için arama çalışmaları devam ediyor.

Dün saat 17.00'den itibaren 43 UK 642 plakalı kırmızı renkli otomobili ile kaybolan Hayrettin Adıgüzel'den henüz haber alınamadı. Otomobili ile evinden çıkan Adıgüzel'den haber alınamaması üzerine oğlunun kayıp ihbarında bulunmasının ardından jandarma ve AFAD ekipleri seferber olarak Kuruçay bölgesinde arama çalışmalarını başlattı. Ekipler, ormanlık alanlar ve yollar başta olmak üzere geniş bir bölgede geniş çaplı arama yapıyor.

Kayıp şahısla ilgili olarak yakınları, Hayrettin Adıgüzel'i veya 43 UK 642 plakalı aracı gören vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları istendi. Aile bireyleri, Hayrettin Adıgüzel'in herhangi bir sağlık sorunu veya farklı bir problemi olmadığını, kaybolmasının beklenmedik bir durum olduğunu belirtti. Kuruçay'da süren arama çalışmaları hem havadan hem karadan devam ediyor. AFAD ekipleri, drone destekli arama faaliyetleriyle ormanlık alanlarda incelemelerini sürdürüyor. Jandarma ise kara ekipleriyle yollar ve araçların geçiş noktalarını kontrol ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Gassallar ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
img

Eski bakan hayatını kaybetti
img

Şara'dan çarpıcı "Türkiye" açıklaması: Eğer Şam'ı devirmeseydik...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati oldu
Yeni yıla giren ilk ülke! Havai fişekler gökyüzünü aydınlattı
16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu
16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Ford 'İsrail terörist bir devlettir' dedi; ortalık karıştı
Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım

Son Dakika Haberleri

Yılbaşı mesajları 2025 yeni yıl mesajları! En güzel yılbaşı sözleri… GELİN EVİ CANLI İZLE Gelin Evi 31 Aralık canlı izleme linki var mı? 31 Aralık Gelin Evi kazananı kim Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 31 Aralık Euro yükseliyor mu? MİLLİ PİYANGO çeyrek bilet ne kadar? 2025 Milli Piyango büyük ikramiye tutarı nedir? 1 Ocak Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Masterchef final bölüm fragmanı! Masterchef final fragmanı yayınlandı mı? Gassallar ne kadar maaş alıyor? Gassal olmak için ne yapmalı? Bugün (31 Aralık? Kapalıçarşı açık mı? 1 Ocak Kapalıçarşı kapalı mı, saat kaça kadar açık? 1 Ocak'ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 noterler çalışıyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Aralık altın fiyatları kaç TL? İçim Yanar Şahin Kendirci şarkı sözleri! (Gassal dizi müziği)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.