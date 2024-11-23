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Kütahya'da Kar Yağışı Köy Pazarının Çatısını Çöktürdü

Kütahya'da Kar Yağışı Köy Pazarının Çatısını Çöktürdü
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen yoğun kar yağışı, Durak Mahallesi'ndeki köy pazarının çatısının çökmesine neden oldu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemlerini alarak zarar tespit çalışmalarına başladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Durak Mahallesi'nde bulunan köy pazarının çatısı, yoğun kar birikintilerinin ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Tavşanlı ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatını olumsuz etkiledi. Durak Mahallesi'nde bulunan köy pazarının çatısı, yoğun kar birikintilerinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayın ardından polis ve zabıta ekipleri hızla bölgeye intikal ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Çöken çatının altında bir otomobil kalırken, şans eseri herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Olay maddi hasarla atlatılırken, yetkililer vatandaşları kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ekipler bölgede güvenlik önlemlerini sürdürürken, pazar alanındaki zarar tespit çalışmaları başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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