Kütahya'da Kafede Mutfak Tüpü Patladı: 1 Yaralı

Kütahya'da Kafede Mutfak Tüpü Patladı: 1 Yaralı
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Kütahya'da bir kafede mutfak tüpünden kaynaklanan patlamada 19 yaşındaki bir çalışan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Patlama sonucu kafenin mutfak bölümünde hasar meydana geldi.

Kütahya'da bir kafede mutfak tüpünden kaynaklanan patlamada 1 iş yeri çalışanı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarında faaliyet gösteren bir kafede sabah saatlerinde mutfak tüpünden kaynaklanan patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerinene polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonucu kafenin mutfak bölümünde büyük hasar oluştu. Patlama esnasında kolundan ve kalçasından yaralanan mutfak çalışanı N.K. (19) ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis patlamayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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