Kütahya'da Kadınlara KADES Uygulaması Anlatıldı

Kütahya'nın Demirciören ve Sekiören köylerinde jandarma tarafından kadınlara, Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması anlatıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından sorumluluk bölgesinde bulunan Demirciören ve Sekiören köyleri ziyaret edilerek, bağ-bahçe ve tarlada çalışan kadınlarımıza Kadın Acil Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımı yapıldığı belirtildi.

Jandarma ekipleri, "Kadına şiddet ve aile içi şiddet mağduru kadınların acil durumlarda 112 Çağrı Merkezi'ne ulaşmalarının ardından olay yerine en yakın ekibin sevk edileceğini ve olaya müdahale edebileceğini" ifade ettiler. - KÜTAHYA