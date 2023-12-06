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Kütahya'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Tütün Ürünü Ele Geçirildi

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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Simav ilçesinde yapılan operasyonda, şüpheli araç içerisinde binlerce tütün ürünü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Simav ilçesi Güney beldesi girişinde durdurulan şüpheli araç içerisinde yapılan aramada, 27 bin adet içi tütün dolu makaron, 31 adet puro, 19 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, Simav İlçesi Güney beldesi girişinde durdurulan şüpheli araç içerisinde yapılan aramada, 27 bin adet içi tütün dolu makaron, 31 adet puro, 19 kilogram kıyılmış tütün, 400 adet şeffaf kilitli poşet, 4 bin 400 adet sigara filtresi 1 adet terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç. isimli şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya Güvenlik Kaçakçılık 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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