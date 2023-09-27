Kütahya'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi

Kütahya'da yapılan bir araçta gerçekleştirilen aramada, 8 bin adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) bir araçta yapılan aramada, 8 bin adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kütahya il merkezinde Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan saha çalışmalarına istinaden 1 araçta yapılan aramada, 8 bin adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan T. G. İsimli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - KÜTAHYA